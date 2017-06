Flevoland lokt Zara met 2,9 miljoen euro

Volgens provinciewoordvoerster Henriette Muller is de investeringsbereidheid van de provincie onderdeel van de afspraken met het Spaanse concern. De hoeveelheid grond die met de komst van Inditex in één keer wordt uitgegeven - zo'n zeventig voetbalvelden- omschrijft ze als een 'unieke kans'. Normaliter zou dit ongeveer zeven jaar in beslag nemen. Bovendien betekent de komst een flinke impuls voor de Flevolandse economie en de werkgelegenheid. In eerste instantie komen er ongeveer 400 arbeidsplaatsen bij in Lelystad. ,,We willen graag dat Inditex hierheen komt."