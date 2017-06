Flevoland spil in hype hyperloop: In 6 minuten van Lelystad naar Amsterdam

Voor we met een snelheid van 1.000 kilometer per uur door een buis kunnen reizen, moet er nog veel worden getest. Flevoland is in beeld voor de eerste hyperloop-testbaan. Sascha Lamme van Hardt Global Mobility vertelt.

Wat voor testfaciliteit moet er in Flevoland komen?

,,In Delft hebben we nu een 30 meter lange buis waar we bijna alles kunnen testen, behalve snelheid. In de faciliteit waarvoor Flevoland in beeld is, zou behalve de snelheid ook het maken van wissels getest moeten worden. We hopen in het eerste half jaar van 2019 de baan te kunnen bouwen en dan in de laatste zes maanden van dat jaar te testen. Ons streven is om van Nederland het hyperloop-testcentrum van Europa of zelfs de wereld te maken."

Hoe gaat zo'n testfaciliteit eruitzien?

,,Dat is nog moeilijk te zeggen. Het moet in elk geval een baan worden van enkele kilometers lang. De witte buis zoals we die nu hebben staan in Delft vindt niet iedereen mooi om te zien. Vandaar dat we nu kijken of we de baan op de een of andere manier kunnen inpassen door er bijvoorbeeld gras op te laten groeien of hem half in te graven."

Waar in Flevoland zou de baan moeten komen?

,,Minister Schultz noemde dinsdag in Amsterdam tijdens de Hyperloop-One Challenge Lelystad een optie, maar wij zien zelf bijvoorbeeld het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Mark-nesse als een heel goede optie. Vanwege alle kennis en ervaring die daar al is op bijvoorbeeld het gebied van certificering. We zouden in Nederland de standaard kunnen zetten voor hyperloops in Europa."

In Amsterdam presenteerde het Amerikaanse Hyperloop-One dinsdag de eerste mogelijke Nederlandse hyperlooproute. Wat vind je daar van?

,,Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven-Lelystad is een mooie route, die vier luchthavens met elkaar verbindt. Zo ver is het echter nog lang niet. Samen met Hyperloop-One richten we ons eerst op de testbaan. Daarna streven naar 2021 voor de bouw van de eerste commerciële hyperloop-baan. Het zou mooi zijn als we die in Nederland kunnen aanleggen, maar ik denk dat we als land veel meer profijt kunnen hebben van de eerste testfaciliteit ter wereld."

Hoe reëel is het dat we over een paar jaar per hyperloop reizen?