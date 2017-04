Gemeente Lelystad start mobiel stadskantoor

In april gaat het gesprek over het thema veiligheid. Op zaterdag 8, 15, 22 en 29 april bezoekt het mobiele stadskantoor diverse locaties in Lelystad. In mei en juni wordt het mobiele stadskantoor ingezet voor het gesprek over het thema begroting, oftewel het geld van Lelystad.

Veiligheid

In de aprilsessies draait alles om het thema veiligheid. De gemeente komt graag te weten of inwoners zich herkennen in de veiligheidsthema’s, of dat zij zaken missen.