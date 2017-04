Grote Rekendag op de Sluis in Lelystad

Pijlen » Video Slapen in een rioolbuis op de stadscamping in Lelystad

28 maart Voor een bijzondere overnachting moet je op de stadscamping in Lelystad zijn (officiële naam: Buytenplaets Suydersee). Er hangen al twee boomhutten en vanaf Pasen kun je er slapen in een rioolbuis. ,,We wilden iets aparts.''