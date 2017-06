Hond Balou redt dementerende man uit sloot

Een vermiste bejaarde man is vanmiddag na zeven uur teruggevonden in een sloot aan de Groene Velden in Lelystad.

,,We zijn heel blij hoe het is afgelopen. Petje af voor hoe het is aangepakt." Astrid Smelik uit Wezep is vol lof over de zoektocht naar haar schoonvader, vrijdag in Lelystad. Uiteindelijk is de 84-jarige man na bijna 7 uur teruggevonden in een greppel langs een fietspad. ,,Het gaat heel erg goed met hem."

Balou

Het was Balou, de Berner Sennenhond van Mendy, die aansloeg en Smeliks schoonvader vond. De 84-jarige bewoner van Vergeten Landleven, een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie in de Lelystadse wijk Groene Velden, is vrijdagochtend tussen 6 en 7 uur het huis uitgegaan, weet Smelik.

Niet opgesloten

Vergeten Landleven treft echt geen blaam, benadrukt de schoondochter. ,,Wij hebben gekozen voor een zorgcentrum waar hij niet opgesloten zit tussen vier muren. Dit kan gebeuren." Haar zwager informeerde Smelik over de vermissing. ,,Toen werd geconstateerd dat hij weg was, werd iedereen van Woonzorg opgeroepen om te zoeken. Vervolgens zoekt de politie in een wat groter gebied en later zijn ook berichten via Burgernet en de wijk-whatsapp verspreid. Petje af voor hoe het daar gaat."

Greppel

Naar aanleiding van de wijk-whatsapp is Mendy met haar Balou rondom de Groene Velden gaan zoeken. Balou sloeg aan bij de greppel langs een fietspad. En daar lag de 84-jarige man. ,,Er waren al wat mensen langs gelopen, maar hij was door het hoge gras ook niet te zien. En hij heeft niet meer het stemvolume om om hulp te roepen", zegt Astrid Smelik. ,,Hoe hij in de greppel is terecht gekomen, weten we niet. Dat weet hij zelf ook niet. Gelukkig stond er geen water in en lag hij in de schaduw."

Uitgedroogd

Astrid Smelik is met haar schoonvader naar het ziekenhuis in Lelystad gegaan. ,,Hij was een beetje uitgedroogd. In het ziekenhuis heeft hij vocht gekregen en is hij helemaal onderzocht. Toen heb ik hem weer meegenomen en thuis heeft hij een stevige maaltijd gekregen en is hij flink vertroeteld."

Persoonlijk heeft ze Mendy nog niet kunnen bedanken. ,,Toen wij aankwamen liep zij net weg en toen wisten wij niet dat zij mijn schoonvader gevonden had. Mijn zwager woont in Lelystad en we hebben haar adres."

Speurles