Honden mogen weer los in het Zuigerplasbos

Door een landelijke proef is de muskusrat drie jaar lang niet bestreden in Lelystad-West. Dat heeft geleid tot een grote toename van het aantal muskusratten en het aantal meldingen van schade over wegzakkende grond in tuinen.

Muskusrattenvallen

Daarom zijn twee weken geleden honderden muskusrattenvallen uitgezet. Het Waterschap Zuiderzeeland waarschuwde om honden niet los te laten in het westelijk deel van Lelystad. Binnen één week zijn twee dieren doodgegaan nadat ze vast kwamen te zitten in een muskusrattenklem. Deze week is een bever die met zijn voorpoot klem zat in een val, overleden. Ook heeft de Stichting Dierenhulp Flevoland een aalscholver in laten slapen die met zijn kop vastzat in een klem.