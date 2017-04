HoogOverijssel blijft waakzaam na toezeggingen Dijksma

Lelystad Airport start in 2019 als vakantievliegveld. Omdat het luchtruim boven Nederland overvol is, werd bij Lelystad gekozen voor relatief lage vliegroutes op minimaal 6.000 voet (1,8 kilometer) boven Oost-Nederland. Daarover is de grote onrust ontstaan. De Wit-Verweij: ,,Wij zien in de toezegging van Dijksma een erkenning van onze claim dat grote delen van Oost- en Noord-Nederland te maken krijgen met aanzienlijke milieueffecten als gevolg van het vliegen van en naar Lelystad Airport. Wij lezen het zo: Den Haag vindt onze angst voor een verslechtering van de kwaliteit van onze leefomgeving en Nationale Parken gegrond.”

Milieueffecten

De actievoerders zijn blij dat Dijksma donderdag in een gesprek met bestuurders uit Oost-Nederland de toezegging deed alle feiten in een ‘factsheet’ op papier te zetten. Zo wordt duidelijk wat de effecten voor de regio zijn van het over razende vliegverkeer. ,,Welke piekgeluiden mogen we verwachten als wij en onze recreanten op zaterdagmorgen een natuurwandeling maken over de Holterberg?”, zegt Leon Adegeest van HoogOverijssel. ,,Welke depositie van stikstof krijgen agrariërs voor hun kiezen? Hierover leven in de wijde omtrek steeds grotere zorgen. Zorgen die niet als sneeuw voor de zon verdwijnen.”