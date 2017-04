Inwoners uit Lelystad halen 85 ton gratis compost af

85 ton

In totaal heeft Orgaworld zo’n 85 ton compost uitgedeeld. Klaas van den Berg, algemeen directeur van Orgaworld vertelt: ''Bij Orgaworld verwerken we het gft-afval en etensresten uit Lelystad en andere Flevolandse gemeenten. Eerst wordt het gft-afval vergist en maken we groene stroom, het overblijvende materiaal wordt verwerkt tot compost. Hoe mooi is het om mensen compost te kunnen geven dat wij maken van hun gft-afval en etensresten. Compost is een zeer waardevol product voor de bodem en hiermee laten we zien dat een circulaire economie, ook dichtbij huis, mogelijk is.''