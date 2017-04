'Juiste feiten' moeten onrust over lage vliegroutes verminderen

,,Het was een zeer informatief gesprek", vertelt gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel. ,,Nadat we als oostelijke regio onze zorgen hadden overgebracht over de lage vliegroutes naar Lelystad, kregen we een duidelijk beeld van de feiten. Dijksma bevestigde nogmaals dat er boven het 'oude land' op minimaal 6.000 voet (1,8 kilometer, red.) gevlogen zal worden. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties waarin de veiligheid in het gedrang is, kan hiervan worden afgeweken. Maar de kans dat dit gebeurt is nihil, aangezien het de eerste jaren om drie vliegbewegingen per uur gaat. Het is praktisch onmogelijk dat deze vliegtuigen elkaar op dezelfde plek kruisen waardoor er lager gevlogen moet worden. Lager vliegen gebeurt alleen vanaf Hasselt. Dan wordt de landing naar Lelystad ingezet."