Lelystedeling opgepakt na gewelddadige woningoverval in Amersfoort

Rond 14.00 uur kwam een melding bij de politie binnen dat een auto met hoge snelheid door een wijk in Amersfoort reed. Agenten zagen de auto rijden op de Rondweg Noord. Inmiddels was er ook een melding binnengekomen dat een bewoner van de Pastorielaan met geweld in zijn woning was overvallen. De daders waren er met buit vandoor gegaan.

Vluchtpoging

De agenten gaven de bestuurder op de Rondweg Noord een stopteken, maar de bestuurder stopte niet. Een achtervolging volgde die eindigde op de Hogeweg. Vier mannen stapten uit de auto en renden weg. Drie van hen konden in de omgeving worden aangehouden. De vierde verdachte wist in eerste instantie te ontkomen, maar kon door agenten bij een horecagelegenheid op de Hogeweg worden aangehouden.

In de auto vonden agenten een deel van de buit. De verdachten, een 33-jarige en 26-jarige man uit Rotterdam, een 24-jarige man uit Lelystad en een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zitten vast. Zij zijn maandag 20 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Fietser gezocht

De recherche is nog op zoek naar een specifieke getuige, een fietser. Deze man van rond de twintig, fietste rond 14.45 uur over de Bevrijdingsweg, komende uit de richting van het Sikkemapad. Hij reed een steeg in. In de steeg stopte hij vervolgens om een pakketje op te rapen dat op straat lag. Vermoedelijk is dat een gedeelte van de buit die de overvallers meegenomen hadden en in de steeg hadden laten vallen.