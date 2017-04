Máxima naar Lelystad

De vestiging in Lelystad is de vijftigste vestiging in Nederland van het restaurant, dat mensen met elkaar in verbinding wil brengen. De vestiging in Lelystad wordt een KinderResto. Tijdens de opening laten kinderen aan Máxima zien wat ze hebben geleerd op het gebied van gezonde leefstijl. De opening is wegens beperkte ruimte niet vrij toegankelijk.