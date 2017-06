Minister: 'VOC-dag Bataviawerf niet kwetsend bedoeld'

Minister Bussemaker antwoordt dat ze zich realiseert dat de geschiedenis van de VOC ook schaduwkanten heeft. Verder stelt ze dat de Bataviawerf met deze activiteitendag in het teken van de VOC 'geen enkele intentie had om groepen te kwetsen'. Dat beaamt directeur Hans Maris van de historische werf volmondig. "Ik wil het iedereen naar de zin maken en zeker niemand kwetsen. Dit was de vijfde keer dat we de VOC-dag hebben gehouden en we hebben nog nooit een negatieve reactie gehad. Het is met zo'n duizend bezoekers de drukst bezochte dag van het jaar."