Negen illegalen wilden naar Londen, maar werden ontdekt in Lelystad

De negen inzittenden hadden de hoop dat de chauffeur naar Londen zou gaan, schrijft de politie op Facebook. De Nikkelstraat in Lelystad was dan ook 'een fikse tegenvaller.'

Het is niet de eerste keer dat een vreemdeling strandt in de Flevopolder. In december 2016 werd er ook al een man gevonden in een vrachtwagen, die man werd uiteindelijk ontdekt in Dronten.