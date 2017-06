Nog geen duidelijkheid over de negen illegalen in Lelystad

Het is voor de politie nog een raadsel welke nationaliteit en identiteit de negen illegalen hebben die vanochtend in de laadruimte van een vrachtwagen in Lelystad werden gevonden. ,,Ze hadden geen papieren bij zich”, laat een zegsman weten.

De negen waren stiekem in de truck gekropen. Waar en wanneer is nog niet bekend. De bestuurder, die niet is aangehouden en hoogstwaarschijnlijk van niets wist, kwam uit Luxemburg en reed via België naar Nederland. In Lelystad stopte hij om spullen uit te laden. Daar stapten ineens de verstekelingen uit de laadruimte.

Tegenvaller

De illegalen dachten dat ze naar Londen gereisd waren, maar stonden dus in Flevoland. Volgens de politie vonden de negen dat een ‘fikse tegenvaller’. Over hun gezondheidstoestand, kon de politiezegsman niets kwijt. ,,Er is in ieder geval geen ambulance ingeschakeld.”

Goede gezondheid

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat weten dat er regelmatig vluchtelingen in ons land aankomen die zich verstopt hebben in vrachtwagens. ,,Gelukkig lijken deze negen mensen in goede gezondheid te verkeren, dat is het allerbelangrijkste”, zegt IND-woordvoerster Yvonne Wiggers. Wat er nu met de groep gaat gebeuren, is niet bekend.