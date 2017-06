OM ziet niets in resocialisatie moordenaar Sandra van Goppel

W. werd tot 10 jaar celstraf en tbs veroordeeld. Zij tbs werd medio 2015 opgeheven, maar hij werd weer teruggeplaatst toen hij zich niet aan de voorwaarden hield. De rechtbank besloot eerder dit jaar dat gecontroleerde resocialisatie op zijn plaats is, na advies van een psychiater. Die vond dat W. zijn leven buiten de kliniek zo snel mogelijk moet vormgeven. Daarvoor is een plan gemaakt door de Reclassering.

De officier van justitie verzocht de rechtbank om dit plan af te wijzen. ,,Er is niets voorbereid, geen werk, geen onderdak, geen verlofkader. Dat meneer er graag uit wil, is helder. Dat wilde hij de vorige keer ook. Maar de weg die nu gekozen wordt, daar zie ik echt geen heil in. Het is niet goed voorbereid en niet uitvoerbaar. Veel te risicovol. Niet verantwoord." Zij vond dat het terugkeren in de maatschappij vanuit de kliniek moet gebeuren.