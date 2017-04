Paden in Heemtuin Lelystad hebben nieuw laag zand gekregen

Nu het voorjaar is aangebroken, is het in dit stukje van het Stadspark weer genieten van de vele bloeiende planten. Deze tuin is enkele tientallen jaren geleden aangelegd. Op een betrekkelijk klein oppervlak zijn door het aanbrengen van verschillen in grondsoort en hoogte én de aanleg van vijvers enkele bijzondere biotoopjes gevormd.