Politie grijpt betrapte inbreker (19) uit Lelystad na achtervolging

Gewapende winkeldief steelt trui in Lelystad

16 juni Het was een warme dag gisteren, maar desondanks vond een man in Lelystad dat hij een trui nodig had. Geld had hij er niet voor over. De gewaarschuwde politie kon de winkeldief even later aanhouden. Hij bleek in het bezit van een steekwapen en de trui.