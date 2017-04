Rijk start direct met herindeling luchtruim; vluchten boven Oost-Nederland mogelijk hoger

Lelystad Airport start in 2019 als vakantievliegveld en neemt vluchten over van Schiphol. De afgelopen jaren zijn de vliegroutes van en naar Lelystad vastgesteld. Omdat het luchtruim boven Nederland overvol is, werd gekozen voor relatief lage vliegroutes op minimaal 6.000 voet (1,8 kilometer) boven Oost-Nederland. Daarover is de afgelopen weken in Overijssel grote onrust ontstaan. Gevreesd wordt dat de laag overkomende vliegtuigen voor veel overlast zullen zorgen.

Ingewikkeld

Staatssecretaris Dijksma heeft nu aangekondigd de ingewikkelde procedure die nodig is voor de herindeling van het luchtruim per direct te starten en de oostelijke regio hier actief bij te betrekken. Het herindelen van het luchtruim is een ingewikkelde puzzel en zal naar verwachting een aantal jaren in beslag nemen. De verwachting is dat er in de toekomst hoger wordt gevlogen naar Lelystad Airport.