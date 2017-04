Slapen in een rioolbuis op de stadscamping in Lelystad

VideoVoor een bijzondere overnachting moet je op de stadscamping in Lelystad zijn (officiële naam: Buytenplaets Suydersee). Er hangen al twee boomhutten en vanaf Pasen kun je er slapen in een rioolbuis. ,,We wilden iets aparts.''

Piet Roskam (40) en zijn vrouw Marije (38) zijn sinds vorig jaar de eigenaar van de stadscamping, voorheen De Houtrib. Er blijft weinig bij het oude. Zo is Piet druk bezig om met zijn vader Albert twee rioolbuizen gereed te maken als slaapplek. Met Pasen moeten ze klaar zijn.

Hoe kom je nou bij een rioolbuis uit?

,,Ik ben doorlopend op zoek naar bijzondere dingen. Op internet kwam ik een rioolbuishotel tegen. Leuk, maar wij zijn geen hotel natuurlijk. En met een boomhut bieden wij al een relatief dure overnachting aan (145 euro per nacht). Een rioolbuis is veel goedkoper. Ik heb er twee gevonden bij een bedrijf in Nijmegen. Prefab beton, het interieur maken we van steigerhout. We maken gewoon gebruik van bestaande materialen. Het tentdoek (aan de voor- en achterkant) heb ik speciaal laten maken.''

Wat kost dat straks?

,,Tussen de 40 en 60 euro per nacht. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ja, de buizen worden voorzien van stroom. Om je telefoon op te laden en lampje te laten branden. Als het koud is, hebben we een kacheltje. Dat past onder het bed. Als het bevalt dan komen er meer rioolbuizen. Je kunt denken aan andere vormen, een langere buis of twee gekoppelde. En zie je die kleine rioolbuis liggen? Dat maak ik een barbecue van.''

Je moet met iets geks komen als je mensen naar Lelystad wil halen?

,,Kijk, de trend bij vakanties is: kort en intensief. Slapen in een rioolbuis, daar vertel je graag over op een feestje. Veel interessanter dan dat je drie weken op een camping in Frankrijk hebt gestaan. We brengen het op internet niet als: kom naar onze camping in Lelystad. Maar als je zoekt naar een bijzondere overnachtingsplek dan kom je op onze website terecht. En ja, dan moet je naar Lelystad. We zitten hier op een rustige plek vlakbij het centrum, met allerlei voorzieningen om de hoek. Een prachtige locatie.''

Jullie zijn nog maar net eigenaar van de stadscamping. Wat zien jullie hierin?

,,We wilden op een aparte plek wonen, we zijn altijd op zoek. Ik woon nu tijdelijk met mijn gezin in een stacaravan op deze camping, ontzettend leuk. Mijn vrouw en ik hebben met ons bedrijfje het concept voor de boomhut bedacht en die is hier enkele jaren geleden geplaatst en op een camping in Almere. We kenden het terrein dus. Het is zo'n mooie plek, waanzinnig groen. Niets is mooier dan je te laten wekken door vogels. We hebben hier veel onderhoud gepleegd, er moest veel gebeuren. Bij de Houtrib kreeg je niet echt een vakantiegevoel, laat ik het daar maar bij houden. ''

Kunnen we meer gekke dingen verwachten?

,,Ja, vanaf Pasen kun je hier ook slapen in een kas. Tussen groente en fruit. Als het rijp is, mag je het plukken en eten. Ik zet twee veldbedjes neer. Als het warm is, kun je de kas openklappen. En aan de rand van de camping mag je al wildkamperen, slapen onder een zeiltje. Dat kan via een bushcraftbedrijfje dat hier ook zit. Verder wil ik camperkamperen aanbieden, overnachten in een oude, opgeknapte camper. Leuk toch?''

Kun je hier ook nog gewoon met een caravan of tent terecht?