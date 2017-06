Van koekhappen tot bootpolonaise: Dit is het gekste wereldrecord in jouw buurt

Wereldrecords. De een is nog gekker dan de ander. In Lelystad wordt er op dit moment een poging gedaan om zo snel mogelijk 750 kilometer af te leggen in 12 uur tijd. Maar zo'n wereldrecordpoging zijn er in verschillende soorten en maten. Wij zetten een paar ludieke records op een rij.

Een zonne-auto strijdt op dit moment voor een wereldrecord: 750 kilometer afleggen in 12 uur. Het vehikel rijdt 62,5 kilometer per uur. Voor een personenauto niets, maar voor een wagen op zonnekracht een ware prestatie. Om 17:19 finisht de wagen, als alles volgens schema loopt. Dan weten we of Lelystad een wereldrecord rijker is.

Wereldrecords; je kunt het zo gek niet verzinnen of er is ergens wel een record van. Bijvoorbeeld het wereldrecord koekhappen. Een lint van twee kilometer aan koekhappers, vanaf de Welle tot op de Brink, loopt zondag door Deventer. Om het record te verbreken, moeten meer dan 1.452 mensen meedoen aan 'dry bobbing', de Engelse vertaling van de oer-Hollandse traditie.

Je vindt wereldrecords ook op lokaal niveau. Wie heeft bijvoorbeeld het grootste Paasvuur? Espelo of Dijkerhoek? Die vraag wordt elke jaar gesteld tijdens Pasen. Een ding is zeker: in 2012 had Espelo het grootste Paasvuur van de wereld. De bult was wel 46 meter hoog. De prestatie telde niet voor de lokale strijd, omdat daar andere spelregels gelden.

Paasvuren, koekhappen: we blijven nog even hangen in de tradities. Er is namelijk ook een wereldrecord bootpolonaise. Wat, bootpolonaise? Ja. Vorig jaar behaalde De Fienpreuvers uit Holten, tijdens carnaval, in deze categorie een wereldrecord. In een stoet van 111,11 meter moesten carnavalvierders in 111 bootjes een tocht van 11.111,111 meter afleggen. In, uiteraard, een polonaise.

Maar, als je denkt dat dit wereldrecord absurd is, dan doen we er graag nog een schepje bovenop: het record wc-papier. Caroline van Harten (50) uit Ermelo deed in maart opnieuw een worp naar het wereldrecord met haar verzameling wc-papier. In de gang en op het toilet staan de 490 rollen keurig uitgestald. Ze heeft rollen van over de hele wereld. Ook uit chique hotels in Dubai. Haar vorige verzoek voor een record werd afgekeurd. Onbekend is of zij nu wel houders is van de meeste wc-rollen op de wereld.