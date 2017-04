Verdachte aangehouden na serie branden in Lelystad

Rond 02.50 uur kwam een melding van een autobrand aan de Horst binnen bij de hulpdiensten. Ter plaatste bleken er twee auto’s in brand te staan. Vermoedelijk was één van de auto’s in brand gestoken, waarna het vuur oversloeg naar de auto ernaast. De brandweer bluste de brand en een onderzoek werd ingesteld. Een uur later kwam een melding van een autobrand aan de Wold binnen. Hier brachten de hulpdiensten de brand snel onder controle.

Woningbrand

Na onderzoek kwam een man, 29 jaar uit Lelystad, naar voren. Hij werd in de omgeving van de woning aangehouden. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de drie branden en of de verdachte hier mogelijk betrokken bij is geweest.