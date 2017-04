Vervangen gasleidingen in Lelystad kost veel tijd

LELYSTAD - Van ongeveer 860 koopwoningen in Lelystad weet de gemeente (nog) niet of de eigenaar van plan is zijn verroeste gasleiding te vervangen. De gemeente heeft deze eigenaren een herinneringsbrief gestuurd, met het verzoek om aan te geven wat de stand van zaken is met betrekking tot de gasleidingen in de woning.