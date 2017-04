Voetbalclinic in Lelystad moet voor verbinding zorgen

Naast het feit dat de voetbalclinic een sportieve bezigheid is, zien de voetbaltrainers het ook als een goede mogelijkheid om kinderen en jongeren uit de wijk met elkaar te verbinden. Na afloop van de clinic is er een gezellige nazit, waar de jongeren onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar kletsen. Ook een opbouwwerker van Welzijn Lelystad is aanwezig, om met de kinderen in gesprek te gaan als daar behoefte aan is.