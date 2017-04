Voorbijgangers voorkomen brand op basisschool Lelystad

'Juiste feiten' moeten onrust over lage vliegroutes verminderen

6 april De provincie Overijssel en enkele bezorgde gemeenten hebben vandaag in een gesprek met staatssecretaris Sharon Dijksma bedongen dat de feiten over de lage vliegroutes boven Overijssel naar Lelystad Airport zwart op wit op papier worden gezet. Dit 'factsheet' zal vervolgens de komende maanden actief worden gecommuniceerd in de regio.