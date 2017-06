Waarom truitjes van Zara straks uit Lelystad komen

Zeventig voetbalvelden. Zo groot wordt het distributiecentrum van de Spaanse modereus Inditex in Lelystad. Het nieuwe logistiek centrum van Wehkamp bij Zwolle past er bijna vijf keer in. Hoe sleep je het bedrijf van Amancio Ortega, de rijkste Europeaan, binnen? De reconstructie van een succesverhaal.

Hij heeft geen idee wie er tegenover hem zitten, op 10 maart 2016. Rob Verhoeff, directeur van het Lelystad Airport Business Park (LAB), ontvangt een gezelschap uit Spanje dat een rondje Nederland doet op zoek naar een grote lap grond. Meer weet hij niet. De bezoekers maken zich niet bekend, willen onder de radar blijven. Verhoeff kijkt er niet raar van op, het komt vaker voor in de wereld van het vastgoed.

Kort daarvoor hoorde hij het gerucht dat een grote partij zich aan het oriënteren is op de Nederlandse markt. Je weet maar nooit, dacht Verhoeff en stuurde een informatiepakket naar makelaar CBRE. Het blijkt een goede zet. Een week later krijgt hij de Spaanse delegatie al op de koffie.

Verhoeff doet zijn best tijdens het gesprek, er staat iets op het spel. Op dat moment is er nog geen vierkante centimeter verkocht, terwijl het terrein van zo'n 100 hectare al vanaf 2009 ligt te wachten op bedrijven. Toch aarzelt hij licht. Hij praat liever met tien klanten die elk 4 hectare willen afnemen dan met een partij die voor 35 hectare gaat. Gaat dat niet door dan heb je niks.

Losse flodder

Na de ontmoeting is er nog een paar keer contact en dan wordt het stil. Was het een losse flodder? Nee, in januari komen de Spanjaarden opnieuw naar Nederland en moeten Verhoeff en zijn team wederom 'pitchen'. Pas dan worden visitekaartjes uitgereikt met het logo van Inditex. Het bedrijf wil op 35 hectare een distributiecentrum bouwen. Het eerste buiten Spanje, waar het klem komt te zitten.

Eerlijk gezegd weet Verhoeff dan al dat hij met Inditex te maken heeft, hij hoorde het via de tam-tam. Inditex, hij kende de naam een jaar eerder nog niet. Zara wel, dat onder deze paraplu hangt. Net als zeven andere modemerken, waaronder Massimo Dutti en Pull & Bear. Het bedrijf is eigendom van de steenrijke Spanjaard Amancio Ortega. Inditex groeit razendsnel en verkoopt kleding aan 7.292 winkels in 93 landen. Het is een enorme vis die aan het Lelystadse aas snuffelt, beseft Verhoeff.

Al snel blijkt dat Inditex een voorkeur voor Nederland heeft en dat Lelystad op de shortlist staat. Anderhalve week hebben Verhoeff en zijn team in februari om een bidbook in te dienen. Dat is keihard werken. De spanning neemt toe. Hoe zuur zou het zijn als Inditex afhaakt, denkt Verhoeff. Hij ligt in deze periode wel eens wakker. Dan piekert hij over 'Project X', zoals het dossier wordt genoemd. Hoe maken we het verschil, vraagt hij zich midden in de nacht af.

Megacomplex

Wat ziet Inditex in Lelystad? De grote oppervlakte die per direct beschikbaar is, daar gaat het vooral om. Het megacomplex (170.000 vierkante meter) past in het bestemmingsplan, zodat de bouw snel kan beginnen. Aanpakken, daar houden de Spanjaarden van. Verhoeff is onder de indruk als ze hem vertellen over hun langetermijnvisie: ze kijken niet verder dan twee jaar vooruit.

Ook de nabijheid van Schiphol speelt een rol. Die 70 kilometer is voor Nederlandse begrippen misschien ver, de Spanjaarden halen er hun schouders bij op. Heeft Lelystad Airport er nog iets mee te maken? Niet bepaald. Wat heeft Inditex aan een vakantievliegveld in de achtertuin? Schiphol is veel belangrijker, voor de luchtvracht.

Het bidboek mag er zijn, al zegt Verhoeff het zelf. Zeer uitgebreid, met lofprijzingen van de commissaris van de Koning en wethouders van Lelystad en Almere. Later hoort hij dat het LAB hiermee het onderscheid heeft gemaakt.

Volledig scherm © Freddy Schinkel Op 8 maart komt er een delegatie langs met goed nieuws: het LAB is de 'preferred location'. Het mag niet meer misgaan, denkt Verhoeff.

Hobbels

Vrijwel elke week zit hij nu met de Spanjaarden om de tafel. Hij voelt dat er een klik is. De sfeer is best informeel tijdens de onderhandelingen. Nee, grote baas Ortega laat zich niet zien. Die houdt zich niet meer bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering. Natuurlijk liggen er hobbels op de weg. De regionale brandweer moet overtuigd worden van het veiligheidssysteem dat Inditex voor haar enorme distributiecentra heeft ontwikkeld. Dat verschilt aanzienlijk van de Nederlandse methode. Verhoeff is opgelucht als een zware delegatie van de brandweer en Inditex elkaar de hand schudden. Alweer een grote stap.

Wat is het toch snel gegaan, denkt hij achteraf. Bizar eigenlijk. Op 20 april bereiken Inditex en het LAB een commercieel akkoord over de overdracht van 35 hectare met een optie op nog eens 16 hectare. Op 24 april ligt de concept-overeenkomst al op tafel en op 4 mei is het zover: de handtekeningen worden gezet.

Dolle dagen breken aan. Het nieuws gaat het hele land door, felicitaties stromen binnen. Minister Kamp spreekt van een groot succes voor Lelystad. Wethouder Fackeldey heeft het over een doorbaak: hier hoopt de stad al een poosje op. Champagne, in polonaise door het kantoor? Nee, nog niet. Eerst moet de grondoverdracht plaatsvinden. Dat gaat op 1 juli gebeuren. Dan is het feest.

Ondertussen gaat het werk gewoon door. Het vertrouwen is groot in Lelystad, de telefoon rinkelt steeds vaker op het LAB-kantoor. Gemeente, provincie en het LAB hebben een nieuwe exotische vis op het oog: Tesla, het automerk van de Amerikaanse innovator Elon Musk.