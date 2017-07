Walibi zoekt vlogger

CDA Deventer wil actie tegen vliegroute over vliegveld Teuge

29 juni Het CDA in Deventer wil dat de gemeente Deventer in actie komt tegen de vliegroute die mogelijk over vliegveld Teuge gaat lopen. De voorgenomen route bedreigt het voortbestaan van het vliegveld. Deventer is een van de aandeelhouders van het vliegveld.