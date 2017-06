Zwolse op recordjacht met zonnewagen in Lelystad

Woestijnrijder

De 19-jarige Emma Vercoulen uit Zwolle was vanmorgen een van de eerste bestuurders van de solarwagen die een poging ondernam om een wereldrecord neer te zetten. Zij is ook een van de vier coureurs die in oktober de wagen rijdt tijdens het wereldkampioenschap in de woestijn van Australië.

Vrij veel wind

Hoewel er genoeg zon scheen om de wagen van energie te voorzien, stond er wel vrij veel wind over de testbaan. ,,Ik vond het best wel spannend. Het was de eerste keer dat ik zo lang in Luna mocht rijden. Het moeilijkste is dat je alert moet blijven. Je hebt best veel last van de wind. Het is natuurlijk een hele lichte auto, die flink gaat slingeren als je een windvlaag krijgt. Je moet de hele tijd met je handen aan het stuur, maar ik heb niet oncomfortabel gezeten'', zegt Emma over haar rit. Na 17 uur vanmiddag is bekend of er een wereldrecord gevestigd is.