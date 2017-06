Straks ook Ikea in een parfumflesje

Ikea zet de laatste tijd flink in op samenwerkingen met bijzondere andere merken. Die met Ben Gorham, een Canadese Zweed, is er eentje van. ,,We proberen verschillende geuren te ontwikkelen die voor iedereen anders is en waarbij niets goed of slecht is'', vertelt Gorham cryptisch. ,,Ik denk dat we met een geur emoties willen overbrengen en verhalen willen vertellen over mensen, cultuur en design.''



,,De meeste mensen hebben een associatie met geuren en bijvoorbeeld hun oma's woning. Of het nou haar parfum is of de bloemen of haar kookkunsten. Geur is een belangrijk onderdeel van een huis. Het creëert een gevoel van comfort en veiligheid. Dat willen we met dit project ook realiseren: dat mensen nadenken over geuren'', aldus de parfumspecialist. Wanneer het geurtje te koop is, is vooralsnog onbekend.