Aanleg rondweg Lochem loopt jaren vertraging op

Aanleg van de rondweg om Lochem loopt jaren vertraging op. De provincie Gelderland verwacht dat de weg pas in 2023 of 2024 klaar is. Aanvankelijk was het de bedoeling om de weg in 2019 open te stellen. De voorbereiding vergt echter veel meer tijd dan was ingecalculeerd.

Over de komst van de rondweg wordt al jaren gesproken. Het gewenste tracé voor de 3,6 kilometer lange weg is reeds bepaald. De weg gaat straks via de Kwinkweerd voor het station langs, zo is de bedoeling, en komt via een nieuwe brug over het Twentekanaal uit op de Goorseweg. Het nieuwe stuk asfalt moet doorgaand verkeer via de noordkant om de stad leiden en de verbinding tussen de Achterhoek en de A1 verbeteren.

Meer tijd

De rondweg laat evenwel nog jaren op zich wachten. ,,We hebben tijdens de voorbereidingen gemerkt dat we in een complex gebied moeten werken waarin veel speelt en staat te gebeuren door verschillende partijen'', meldt provinciewoordvoerder Petra Borsboom. ,,Daarom nemen we meer tijd voor de voorbereiding.'' Zo wijst de provincie onder meer op het feit dat Rijkswaterstaat aan de slag gaat met verbreding van het Twentekanaal.

Gasleiding

Voorts moet Liander z'n hogedrukgasleiding vervangen. In overleg moet die zo worden neergelegd dat die de toekomstige rondweg niet in de weg zit. Dat geldt ook voor andere eigenaren van kabels en leidingen. Ook ontsluiting van bedrijven is punt van aandacht. De provincie acht het al met al raadzamer om meer tijd te nemen voor de voorbereiding.