Achterhoekse handelaar in zonne-energie opgepakt door FIOD

Frans W. bood producten aan via onder andere de vennootschappen Zoneco Holding BV, LW Holding BV, Dumapa Holding BV en Crowdwatcher BV. Dumapa Holding BV werd in januari van dit jaar failliet verklaard. W. is in maart van dit jaar ook persoonlijk ook failliet verklaard. Volgens de FIOD is de man al eerder veroordeeld voor oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte.