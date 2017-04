Afvalmijders Lochem ontspringen de dans

Mensen die nooit een grijze container aan de weg zetten hoeven toch niet te vrezen voor sancties van de gemeente Lochem. Inwoners die nooit de grijze container aan de weg zetten mogen namelijk niet door de gemeente worden opgespoord via gegevens die bij afvalinzameling worden verkregen. Dit is in strijd met privacyregels.

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de PvdA. Het onderwerp kwam onlangs ter sprake bij een bijeenkomst over afvalinzameling. Daarbij werd aangekondigd dat mensen die nooit een grijze container aan de weg zetten bericht kunnen verwachten van de gemeente. Nooit een grijze container laten legen is namelijk verdacht, vindt althans de gemeente Lochem. Het kan niet dat mensen in het geheel geen restafval produceren.

Uit cijfers blijkt evenwel dat sinds de invoering van diftar in 2013, waarbij inwoners een bedrag betalen per keer dat zij de container laten legen, 730 adressen nog nooit een grijze container aan de weg hebben gezet. Vorig jaar hebben 1264 adressen geen grijze container laten legen. De vraag is waar dat afval blijft. Voor mensen die een bedrijf hebben is dat nog te verklaren: zij voeren hun huishoudelijk restafval waarschijnlijk af via de bedrijfscontainer voor afval. Mensen die geen bedrijf hebben en toch de grijze container niet laten legen, laten hun restafval evenwel kennelijk ergens anders. In theorie zouden zij hun afval bijvoorbeeld ergens kunnen dumpen of bij iemand anders in de container kunnen gooien.