Alsnog geld voor Lochemsebrug

Rijkswaterstaat is bereid om alsnog geld uit te trekken om de doorstroom op de Lochemsebrug in Lochem te verbeteren.

De Lochemsebrug blijft een paar jaar langer in gebruik, nu de rondweg om Lochem langer op zich laat wachten. Onderdeel daarvan is een nieuwe brug over het Twentekanaal. De Lochemsebrug is nu echter beperkt toegankelijk. Zwaar verkeer, zoals vrachtwagens en tractoren, mag er nu maar beperkt op omdat de draagkracht onvoldoende is om al het (zware) verkeer gelijktijdig te verwerken. Verkeer wordt nu steeds uit één richting doorgelaten. Daartoe staan sinds medio 2013 aan weerszijden verkeerslichten.

Versterken

Anderhalf jaar geleden lag het voorstel op tafel om de brug te versterken zodat al het verkeer er weer gelijktijdig overheen zou kunnen. Rijk en gemeente zouden dan wel de kosten, 460.000 euro, moeten delen. Een meerderheid van de Lochemse gemeenteraad wilde in 2015 echter geen 230.000 euro beschikbaar stellen, omdat de brug nog maar een paar jaar in gebruik zou blijven. De brug was een investering van 230.000 euro niet waard, vond een raadsmeerderheid.

Uitgesteld

De rondweg gaat echter pas later open. Aanvankelijk was de bedoeling dat de weg in 2019 open zou gaan. Dat is door de provincie uitgesteld naar 2023 of 2024. Dat maakt dat ook de Lochemsebrug, een belangrijke verbinding voor verkeer tussen de A1 en de Achterhoek, langer dienst moet doen.

Het Lochemse 'nee' van anderhalf jaar geleden heeft de deur in ieder geval niet definitief dicht gegooid. Op de vraag of Rijkswaterstaat bereid is om alsnog geld uit te trekken om de brug te verstevigen, als Lochem terugkomt op z'n schreden, antwoordt een woordvoerder: ,,Rijkswaterstaat staat uiteraard open voor het gesprek hierover met de gemeente. Deze mogelijkheid is er dus.''

Geen standpunt