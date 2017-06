Arendsen Raedt wint met Nederland landenwedstrijd

De uit Barchem afkomstige Raedt (20) noteerde in allebei de ronden de meeste strafpunten namens Nederland met zijn veertienjarige merrie Why Not, namelijk acht in totaal. In de tweede ronde had Arendsen Raedt Nederland al aan de overwinning kunnen helpen, maar hij sprong een balk van de laatste hindernis af. Dat gebeurde ploeggenoot Jens van Grunsven ook, maar die had in zijn ronde verder geen strafpunten opgelopen, waardoor het verschil met de Italianen drie strafpunten werd.