Auto botst tegen boom op Ruurloseweg in Barchem

Buren vrezen 'ge­van­ge­nis­muur' van de Lidl in Lochem

14 juli Een 'Berlijnse muur' en 'gevangenismuur'. Omwonenden zijn kritisch over het nieuwbouwplan van de Lidl in Lochem. Veel omwonenden zijn echter allerminst enthousiast over het ontwerp van de nieuwe Lidl, blijkt tijdens een rondgang door de buurt. Met name een zes meter hoge muur stuit op weerstand. Ook wordt gevreesd van geluidsoverlast.