Automobilisten negeren eenrichtingsverkeer op brug in Lochem

Verkeer kan inmiddels bijna een jaar over de nieuwe Haalmansbrug rijden. Automobilisten mogen nu echter, in tegenstelling tot fiets- en voetgangers, maar in één richting over de brug rijden. Dat mag alleen vanaf de Tramstraat in de richting van Hanzeweg. Vrachtverkeer mag er niet overheen. Het eenrichtingsregime wordt echter nogal eens genegeerd. Meer dan eens rijden auto's ook in andere richting over de brug, constateert de gemeente Lochem.