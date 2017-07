Bezorgdienst voor paspoort en rijbewijs in Lochem voorlopig uit beeld

Sinds afgelopen najaar staat het gemeenten vrij om reisdocumenten (tegen betaling) bij inwoners thuis te bezorgen. Zo'n bezorgservice scheelt mensen een gang naar het gemeentehuis om bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart af te halen. Lochem had daar ook wel oren naar, bleek begin dit jaar.

Voorlopig komt het daar evenwel niet van. ,,Er is nog niet besloten tot een bezorgservice omdat we nog geen aantrekkelijke en efficiënte oplossing in beeld hebben'', zegt een gemeentewoordvoerder over de stand van zaken. Wel blijft de gemeente ontwikkelingen op dit gebied volgens, evenals de proeven die draaien.