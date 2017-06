BLØF in Lochem: Het spijt ons dat we hier nu pas staan

Voor BLØF was het de eerste keer dat ze in het Openluchttheater van Lochem optraden. Aan het begin van het concert op zondag liet zanger/gitarist Paskal Jakobsen weten hoe verrast de band was door de sfeer van het Openluchttheater. ,, ‘We hebben hier gisteren voor het eerst opgetreden, en dat wil echt zeggen echt letterlijk voor het eerst. We hebben ons gisteren verbaast over hoe we zo’n prachtige plek, zo’n parel nu pas hebben opgemerkt. Het is hier echt superleuk. Het is echt bijzonder dat je na al die jaren nog zo’n mooi plekje vindt. We zijn ook zo heerlijk ontvangen, superlieve mensen hier en goed eten, dat is ook belangrijk."