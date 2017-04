Boer Joris krijgt veel steun na slachting lievelingskoe Ada

Aanleg rondweg Lochem loopt jaren vertraging op

31 maart Aanleg van de rondweg om Lochem loopt jaren vertraging op. De provincie Gelderland verwacht dat de weg pas in 2023 of 2024 klaar is. Aanvankelijk was het de bedoeling om de weg in 2019 open te stellen. De voorbereiding vergt echter veel meer tijd dan was ingecalculeerd.