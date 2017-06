Diverse opties voor te kleine kazerne in Almen

Almen krijgt namelijk een nieuwe brandweerwagen. Die past niet in de huidige kazerne, is al langer bekend. Het blusvoertuig, dat ook kan worden ingezet bij natuurbranden, is groter dan z’n voorganger. Daarnaast is actie geboden om te voldoen aan Arbo-eisen. Nu moeten vrijwilligers hun brandweerpak bijvoorbeeld pal naast de wagen aantrekken. Een aparte kleedruimte is wenselijk. Daarnaast moeten er eigenlijk aparte ruimtes komen waar brandweerlieden na een inzet hun vieze kleding uit kunnen trekken.