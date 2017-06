Eggink-Meuleman weer lijsttrekker Gemeentebelangen Lochem

LochemEnergie wil verder met windenergie bij Eefde

28 juni Energiecooperatie LochemEnergie blijft meedoen in de plannen om te komen tot twee windmolens in het gebied Eefde-West op grondgebied van de gemeente Zutphen. In het Kulturhus in Laren besloot woensdagavond een meerderheid van de algemene ledenvergadering van LochemEnergie om de volgende fase van de planontwikkeling in te gaan. Een ruime meerderheid van de aanwezigen bleek voorstander: 96 ja-stemmers tegenover 31 nee-stemmers.