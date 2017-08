FrieslandCampina in Lochem ontruimd vanwege lekkage salpeterzuur

updateDe brandweerkorpsen uit Lochem en Barchem zijn uitgerukt voor een onverwachte chemische reactie met salpeterzuur bij de firma FrieslandCampina aan de Kanaalstraat in Lochem. Het bedrijfspand is ontruimd en wegen in de buurt zijn afgezet.

,,Bij een vat met salpeterzuur werd lekkage geconstateerd en korte tijd kwam er een oranje wolk vrij", zegt een woordvoerder Andre Meilink van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. ,,Die damp is door een aantal personeelsleden ingeademd en zij worden nu door ambulancepersoneel onderzocht''. Volgens Meilink zijn meerdere mensen in contact geweest met de damp. ,,Hoeveel precies kan ik niet zeggen. In ieder geval meer dan vijf mensen. Er zijn hier nu drie ambulances waarin mensen onderzocht worden en gekeken wordt of ze naar huis kunnen".

Luchtkwaliteit

De brandweer meet voor alle zekerheid de luchtkwaliteit in en rond het pand en gaat de restanten opruimen. Volgens de woordvoerder is salpeterzuur 'een vrij agressief zuur dat onder andere bij reiniging gebruikt wordt'. In verband met het ontsnappen van de oranje wolk zijn omliggende wegen (N312 en N346) afgesloten voor al het verkeer. ,,Meetploegen onderzoeken de luchtkwaliteit in de omgeving. Het is voor 90% zeker dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Pas als we dat 100% zeker weten worden de wegen weer vrijgegeven".

Wegen dicht