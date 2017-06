Huurders aan de kant gezet door Viverion

Het rommelt in de wijk Zuiderenk in Lochem. Huurders die meespraken over een grote onderhoudsbeurt zijn door woningcorporatie Viverion aan de kant gezet.

De Zuiderenk is toe aan groot onderhoud. Dat betreft 253 huurwoningen. Het project wordt in twee fases gedaan. Bij de eerste ronde, die later dit jaar begint, worden 113 woningen onder handen genomen. Zoals gebruikelijk bij dit soort projecten is een zogeheten bewonerscommissie opgetuigd om mee te spreken over het project. Daarin zit een aantal bewoners uit de wijk en een vertegenwoordiger van de Huurdersvereniging Lochem. Volgens Willemien Tuin van Viverion verloopt het overleg met de bewonerscommissie Zuiderenk echter 'stroef en moeizaam'. Viverion heeft het overleg stopgezet.

Rechtszaak

Viverion valt onder meer over het feit dat de bewonerscommissie in april overleg heeft gestopt. De commissie wilde de uitkomst van een rechtszaak afwachten die een huurder van een ander, soortgelijk project elders in Lochem had aangespannen tegen Viverion. Volgens de corporatie ging dat echter om een individuele kwestie. Viverion wilde knopen doorhakken over de invulling van het project in de Zuiderenk.

Monddood