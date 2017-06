Intentieovereenkomst LochemEnergie en waterschap

Energiecoöperatie LochemEnergie en waterschap Rijn en IJssel hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de bouw van twee waterkrachtcentrales in de Berkel bij stuwen in Eefde en Lochem.

Met de overeenkomst krijgt LochemEnergie de kans om voor 1 juni volgend jaar concrete plannen te ontwikkelen voor het ontwerp en de uitvoering van de centrales, die samen voor een jaarlijkse energieopwekking van 310.000 kilowattuur moeten gaan zorgen.

Randvoorwaarden

LochemEnergie werkt al langer aan het plan om de waterkrachtcentrales te exploiteren en hoopt in oktober duidelijk te hebben of er een technisch en financieel uitvoerbaar plan mogelijk is. Het waterschap stelt daarvoor enkele randvoorwaarden, die behalve op de technische uitvoerbaarheid vooral op visvriendelijkheid gericht zijn. Ook mogen de waterkrachtcentrales geen negatieve gevolgen hebben voor de waterkwaliteit en hoeveelheid water in de Berkel. Zodra het plan klaar is beoordeelt het waterschap of de plannen aan die randvoorwaarden voldoen en de benodigde vergunningen worden verleend.

LochemEnergie mikt er vooralsnog op om in de zomer van volgend jaar met de bouw te starten en in het najaar van 2018 energie op te gaan wekken. ,,De intentieovereenkomst is mooi nieuws, daar werken we met een hoop vrijwilligers al een tijd aan”, reageert penningmeester Hans Geerlink van LochemEnergie. Zijn coöperatie legt de plannen volgende week aan de leden voor, die samen met andere belangstellenden de verwachte investering van vier ton bij elkaar moeten gaan brengen. Dat zou kunnen met behulp van certificaten waarmee aan de zogeheten postcoderoosregeling kan worden meegedaan.

Half miljoen euro