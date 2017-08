videoEen scheiding dreef hem naar de Pyreneeën. In een grot schudde hij zijn angst af. Nu is Felo Hettich (68) de bezitter van misschien wel 's lands bijzonderste stulpje, middenin de bossen bij Almen. ,,Ik maak er altijd wat van.''

Met zijn wonderlijke levenswandel solliciteert hij naar de titel levenskunstenaar. Maar Felo Hettich vindt dat hij er een puinhoop van heeft gemaakt. ,,Na mijn scheiding elf jaar geleden vond ik mezelf erg mislukt. En dat vind ik eigenlijk nog steeds.''

Wonen in caravan

Die scheiding na dertig jaar huwelijk zette wel nieuwe dingen in gang. Hettich werd teruggeworpen op zichzelf en woonde in een caravan in Epse. Even wat anders dan het ruime huis in Zutphen dat hij gewend was. Een burn-out maakte dat hij ook gestopt was met werken.

,,Iedereen vond mij ontzettend zielig, maar ik was eigenlijk wel blij met mijn plekje. Ik had mijn eigen oprit en 's avonds hield ik me warm bij een vuurtje. Daar kon ik best van genieten. Mijn baan als leraar handenarbeid op de vrije school in Zutphen was ik dan wel kwijt, ik werkte wel innerlijk. Mijn leven stond op z'n kop en daar moest ik wat mee. Zonder dat ik daarmee ervaring had. Maar ik ben een Rotterdammer en maak er altijd wat van. Kop houden, genieten en doorgaan.''

Blokhut

Die mentaliteit voerde hem naar de Vogezen en de Pyreneeën en later naar zijn huidige stek in de bossen bij Almen. ,,De mooiste plek van het land'', vindt hijzelf. In zijn woning, die oogt als een blokhut en een kleine tien jaar geleden werd getaxeerd op 0,0 euro, trekt Hettich de koektrommel los. Stroopwafels. ,,Dooreten'', zegt hij, ,,dat doen ze in Scandinavië ook. In tegenstelling tot Nederland waar je maar één koekje bij de koffie krijgt''.

Hij bouwde het huis aan de Stopsdijk van de grond af aan opnieuw op. De moed daarvoor vond hij in de Franse bergen. Hettich leefde op een dieet van camembert en stokbrood en koffie. In de Vogezen oefende hij voor de Katharentocht die hij later zou lopen in de Pyreneeën, volgens Hettich een bedevaart voor ketters. In de bergketen aan de Spaanse grens constateerde hij dat een mens maar weinig nodig heeft. ,,Een zware rugzak voel je bij elke stap.'' Dus hup, weg met die pannenset en dat brandertje. ,,Water en brood, dat is helemaal oké.'' Toch noemde zijn zus hem een zoetwaterpelgrim, omdat Hettich wél een creditcard bij zich had.

Angst kwijt

Hij trok van hut naar hut, kwam soms dagenlang niemand tegen, en beleefde de 'ontmaagding van zijn ziel' in een grot. Ene Annemarie nam hem op sleeptouw. ,,Terwijl ik claustrofobisch was. In de grotten hebben we gemediteerd. Het was er helemaal duister. Als een ander mens kwam ik naar buiten. Ik was mijn angst kwijt. Een ongelooflijk cadeau van het leven.''

Kort voor de kredietcrisis in 2008 kocht hij zijn huidige huisje, een regelrechte bouwval. ,,Alles lekte en de douche was door de bodem gezakt. Er liepen ratten en muizen en er vielen continu takken op het dak. Als stadsmens schrik je daarvan, maar ik sliep rustig verder. Heel gek. Maar ik was laconieker geworden, mijn leven was veranderd.''

Massagebad

Inmiddels is hij van alle luxe voorzien: van koelkast tot vloerverwarming en van een magnetron tot een heus massagebad. Veel spullen tikte hij tweedehands op de kop, sommige dingen kreeg hij - het zal de gunfactor zijn. Maar ook op deze plaats ondervond hij de ontberingen des levens. ,,Ik miste mijn kinderen, mijn werk en voelde me eenzaam.'' Hij beschikte tegelijkertijd over het vermogen van een afstandje naar zichzelf te kijken. En dacht: best een goede film. ,,De schoonheid van lijden'', grijnst Hettich.

De leraar in ruste heeft AOW en verdient wat bij met zijn mobiele bronsgieterij en smederij. Ook geeft hij zomercursussen tin gieten en koper slaan. In Kopenhagen vond hij een nieuwe vriendin.

,,Ook al zo'n bejaarde hippie.'' Tegenslagen noemt hij details en Hettich is blij met hoe zijn leven is gelopen. Zo'n mislukking is het al met al toch niet. ,,Ik ben ontzettend dankbaar. Elke ochtend zeg ik 'goedemorgen Almen, dankjewel God'. Hier wil ik wel doodgaan.''