Langs de Berkel wonen en werken op de Hanzepoort in Lochem

De Hanzepoort is het gebied tussen het Twentekanaal en de Berkel in Lochem, bij de nieuwe Aldi en de Haalmansweg. De 24 kavels zijn bedoeld voor bedrijven die te klein zijn voor een bedrijventerrein en te groot voor een bedrijf aan huis. Mogelijkheden om op die manier wonen en werken te combineren zijn er op dit moment nog niet in Lochem. Idee is dat zelfstandig ondernemers hun praktijk, kantoor of atelier kunnen combineren met wonen.