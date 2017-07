Lidl wil naar gasfabriekterrein in Lochem

Over vestiging van een supermarkt op het terrein aan de Julianaweg wordt al jaren gesproken. Eerdere pogingen om een van de aanwezige supermarkten in Lochem te verplaatsen ketsten echter af. Nu zit er dus wel schot in de zaak. Vorig jaar bleek al dat het terrein onder voorwaarden was verkocht aan een projectontwikkelaar voor de realisatie van een supermarkt en parkeerplaatsen. Betrokkenen wilden toen de naam echter niet zeggen. Naar nu blijkt is het Lidl, die nu even verderop aan de Prins Bernhardweg zit, die naar het gasfabriekterrein wil.

Fietsenzaak

Op welke termijn de supermarkt er staat is onduidelijk. Dat is afhankelijk van het verloop van procedures, laat Lidl desgevraagd weten. De supermarkt is gepland op de plek waar nu de onverharde parkeerplaats is. In de rest van het gebied is ruimte voor parkeren en groen. Het pand waar nu fietsenzaak Goossens zit wordt gesloopt.