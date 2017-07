Lochem krijgt meer geld voor aanpak gevaarlijke wegen

Onder meer de Ooldselaan en Markeloseweg in Laren en de Barchemseweg/Zutphenseweg en Vordenseweg in Lochem staan op de radar. Met name fietsers voelen zich nu op die wegen niet altijd senang, zo is al eerder onderkend. Dat komt met name door de hoeveelheid en de snelheid van het autoverkeer op deze wegen. Idee is om op voornoemde wegen eerst de situatie voor fietsers te verbeteren. Daarna kan worden bekeken of meer maatregelen nodig zijn.