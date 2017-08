Lochem laat windmolenplan vallen

Burgemeester en wethouders menen dat er te weinig draagvlak is onder de inwoners van de gemeente Lochem. Onder de mensen die in de nabijheid wonen van de beoogde plekken waar de drie windmolens moeten komen is vrijwel iedereen tegen. Wethouder Trix van der Linden (D66) meent dat Eefdenaren in dat gebied het gevoel hebben al voldoende belast te zijn door onder meer de aanleg van de rondweg en bedrijvigheid vanuit Zutphen.

Waterschap

Het niet beschikbaar stellen van de lening zal hoogstwaarschijnlijk geen gevolgen hebben voor de voortgang van de plannen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het college van B en W van Zutphen wel akkoord gaan met de vervolglening aan IJsselwind. Het college neemt naar het zich nu laat aanzien een beslissing op 22 augustus. Het windmolenplan is een initiatief van vier energiecoöperaties uit de gemeenten Lochem, Zutphen, Brummen en Voorst. Namens die vier ontwikkelt IJsselwind de plannen. Een van de windmolens komt overigens voor rekening van het Waterschap Rijn en IJssel. Dat plan is onderdeel van de procedure.

Op 10 september zal de gemeenteraad Lochem zich buigen over het voorstel van het college. Het college van Lochem verwacht dat IJsselwind niet al te veel moeite zal hebben om de financiering rond te krijgen. Het Lochemse college denkt dat de provincie Gelderland - als aanjager van de windmolenplannen- mogelijk bereid is om het resterende bedrag te lenen.

Gemeenteraad

Otto Hettinga, projectleider bij IJsselwind, betreurt het niet verstrekken van de lening. Maar het komt ook weer niet geheel onverwachts, zegt hij. Hij wil zich nog niet uitlaten over de kansen dat de provincie nu financieel bijspringt. De gemeente Zutphen moet de boel nu planologisch regelen. Het is mogelijk dat de gemeente Lochem via een zienswijze (bezwaarschrift) dit probeert te voorkomen. Maar volgens Van der Linden is dit aan de gemeenteraad. Ze wil ook niet zeggen dat ze hoopt dat de molens er nu niet komen. ,,We hebben hiermee aangegeven dat we de vervolglening niet willen verstrekken. Daar gaat het nu om.''