Lochem pot miljoenenopbrengst nieuwe belasting op

Lochem besloot eerder dit jaar om precariobelasting te gaan heffen. Bedrijven moeten namelijk betalen voor het gebruik van de gemeentegrond waarin ze leidingen hebben liggen. TenneT en Liander bijvoorbeeld moeten dan voor iedere meter kabel of buis op, onder of boven gemeentegrond een bedrag betalen. In de praktijk bereken ze die belasting door in de tarieven voor klanten. De precariobelasting levert de Lochemse schatkist circa 2,2 miljoen euro per jaar op.

Bezwaren

Netbeheerder Liander, dat het grootste deel van dat bedrag moet betalen, kondigde eerder in de Stentor al aan bezwaar te gaan maken tegen de heffing. Dat doet Liander namelijk standaard bij gemeenten die precariobelasting heffen. Liander heeft ook rechtszaken lopen tegen gemeenten. De uitkomst daarvan is echter nog onduidelijk. En dus is ook onzeker of de gemeenten de opbrengst van de belasting mogen houden, of dat ze die terug moeten betalen aan de betreffende bedrijven. Om die reden is Lochem van plan om de opbrengst in eerste instantie in een apart potje te bewaren, totdat duidelijk is of Lochem het geld echt mag houden en niet terug hoeft te betalen.