Lochem scheidt plastic té goed: 'gooi de rest er ook maar bij in'

Het is opmerkelijk dat Lochem die mogelijkheid bekijkt. De afgelopen jaren hebben inwoners juist steeds meer mogelijkheden gekregen om afval te scheiden. Zo is onder meer een container geïntroduceerd waar mensen plastic, metaal en drankverpakkingen in kunnen gooien.

Lege grijze container

Achterliggende gedachte is dat recyclebaar materiaal wordt gescheiden van restafval. Consequentie daarvan is dat de grijze container voor restafval steeds leger wordt. In 2012 gooiden Lochemers nog gemiddeld 249 kilo per persoon in de grijze container. Dat is afgenomen naar 116 kilo in 2016. Doel van de gemeente is om dat nog verder te laten dalen, naar 10 kilo in 2030.